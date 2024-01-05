Финляндия решила запретить импорт СПГ из России

Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году, запрет вступит в силу с начала 2025 года. Об этом сообщил газете министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен, в ведении которого находится сфера СПГ, передает ТАСС.
«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — сказал глава ведомства.
При этом финская компания Gasum сообщила на своем России по контракту. Также отмечается, что поставки российского СПГ уже запретили на крупнейший терминал в Финляндии «Инкоо».
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