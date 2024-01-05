Финляндия решила запретить импорт СПГ из России

Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году, запрет вступит в силу с начала 2025 года. Об этом сообщил газете министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен, в ведении которого находится сфера СПГ, передает ТАСС.