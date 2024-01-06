Экономист Кущ сравнил Украину с пациентом, отходящим от наркоза

Украинский экономист Алексей Кущ сообщил, что финансовая помощь Украине от стран Запада стала "анестезией" для государства, и без постоянной поддержки она встретится с "самыми разрушительными процессами", передает РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент платежный баланс Украины является положительным, но это связано с тем, что государство финансово поддерживают страны Запада. Однако, по его мнению, "торговая дыра" приводит к оттоку валюты - отрицательное торговое сальдо составляет 34,1 миллиарда долларов.

"Это более 20% ВВП. Кстати, прогнозировали минус 22 миллиарда долларов за год — получили минус 34 миллиарда долларов за девять месяцев. По итогам года будет все сорок миллиардов", - сообщил Кущ.