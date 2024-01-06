Глава МИД Турции и Блинкен обсудили доставку продукции России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стамбуле обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки, сообщил диписточник в Анкаре.

Как указал источник, Фидан заявил, что Турция не желает увеличивать напряженность в регионе Черного моря. По его словам, на встрече обсуждалась тема усилий Турции по обеспечению безопасной транспортировки на мировые рынки продовольственных товаров, произведенных в России и на Украине, передает ТАСС.