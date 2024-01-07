Экономике Украины предрекли крах в 2024 году

Украинская экономика может не пережить текущий год и развалиться, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

По его словам, причина кроется в глубочайшем кризисе в сельском хозяйстве, проблемах промышленности и других сферах экономики. Как считает политик, оценки перспектив восстановления экономики Украины со стороны Запада слишком завышены, а анализ текущих макроэкономических параметров и тенденций показывает на крайне высокую вероятность обвала всей экономической модели уже в 2024 году.

Медведчук заявил, что в 2022-2023 годах произошло падение ВВП Украины на четверть, также выросла на треть инфляция. Он также привел статистику с точки зрения показателя ВВП в расчете на душу населения (4 тыс. 534 доллара) и уровня среднемесячной заработной платы (470 долларов).

Кризис также затрагивает сельское хозяйство, где быстро падает экспорт продуктов растительного происхождения, а также химическую отрасль и металлургию. Политик также отметил огромный внешний долг в 140,8 млрд долларов США.