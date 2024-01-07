Мировая экономика приблизится к рецессии в 2024 году

В 2024 году мировая экономика приблизится к состоянию рецессии, рост глобального ВВП может замедлиться до 2,6%, сообщает агентство Reuters.

По определению Международного валютного фонда, рецессией считается замедление роста мирового ВВП до уровня ниже 2,5%.

Некоторые инвестиционные банки прогнозируют рост мировой экономики даже ниже 2,5%. Так, в Deutsche Bank считают, что этот показатель в 2024 году может составить 2-2,4%. Аналитики Citi Research представили и вовсе мрачный прогноз — 1,9%.

Однако рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что американской экономике удастся избежать рецессии.

По словам аналитиков, замедление роста глобального ВВП будет объясняться напряжением на мировой геополитической арене.