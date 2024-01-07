Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всем мире

Государственная компания Saudi Aramco Саудовской Аравии снизила во всем мире цены на поставки нефти марки Arab Light в феврале. В частности, для Азии цены были снижены на два доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

«Для поставок в Азию цены были снижены на 1,5—2 доллара за баррель. Помимо этого, цены были снижены для северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки», — пишет газета.

Отмечается, что обычно в период февраля и марта наблюдается снижение потребления нефти. Это связано с закрытием нефтеперерабатывающих заводов для проведения плановых технических работ.

Также решение снизить цены принято на фоне риска профицита предложения. Причина состоит в том, что в США были увеличены поставки нефти.