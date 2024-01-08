Европа снизила темпы отбора газа из газохранилища до 330 млн кубометров за сутки
Европейские потребители снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа, за сутки было отобрало примерно 330 млн кубометров против 400 млн в прошлые сутки, сообщил оператор газовой инфраструктуры Европы.
Наполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 6 января составляет 84,88%, что на 13% больше, чем в прошлом году, передает РИА «Новости».
Всего общий объем газа в хранилищах составляет около 94 млрд кубометров.