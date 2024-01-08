Европа снизила темпы отбора газа из газохранилища

Европейские потребители снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа, за сутки было отобрало примерно 330 млн кубометров против 400 млн в прошлые сутки, сообщил оператор газовой инфраструктуры Европы.

Наполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 6 января составляет 84,88%, что на 13% больше, чем в прошлом году, передает РИА «Новости».