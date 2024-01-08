В США назвали общий бюджет правительства на 2024 год

Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован в размере почти 1,6 триллиона долларов, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Об этом пишет РИА Новости .

«Это включает в себя 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные (расходы)», — подчеркнул политик.

В декабре сообщалось, что оборонные расходы США в конце 2023 года увеличатся до порядка 798 миллиардов долларов. 16 декабря сенат США утвердил оборонный бюджет государства объемом в 858 миллиардов долларов. Документ получил поддержку 79 из 100 голосов.