Эксперты ожидают сохранения геополитической премии в цене нефти в 2024 году

Геополитическая премия в стоимости нефти сохранится в 2024 году из-за территориальных споров в нефтеносных регионах, а риски геополитики выступят в качестве доминирующего фактора ограничения предложения. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Во второй половине 2023 года осложнилась геополитическая обстановка сразу в двух регионах мира, связанных с добычей нефти. Так, на Ближнем Востоке произошла эскалация палестино-израильского конфликта. В связи с этим йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В свою очередь ряд судоходных компаний, связанных с том числе с перевозками нефти, перенаправляют свои суда в обход Красного моря.

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Кроме того, в начале декабря Венесуэла приняла закон, предусматривающий включение в состав этой страны спорной с Гайаной территории - Гайаны-Эссекибо. Территориальный конфликт связан во многом с тем, что спорная территория богата запасами нефти - в 2015 году там были открыты месторождения, содержащие как минимум 10 млрд баррелей нефти. В настоящее время их разработкой занимается американская ExxonMobil.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин считает, что геополитическая премия в цене нефти, связанная с этими конфликтами будет наблюдаться в 2024 году.

"Тут нужно отметить ограниченные возможности стран - потребителей нивелировать риски срыва поставок продажами из стратегических запасов, которые были истощены рекордными продажами в 2022-2023 годах", - указывает эксперт.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин предполагает, что геополитические риски будут сохраняться в качестве доминирующего фактора ограничения предложения. "Мы будем свидетелями роста геополитической напряженности в этом году. Возможна эскалация в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки, и не только. Мы ожидаем роста санкционного давления на Россию, под ударом может оказаться рынок СПГ", - подчеркивает он.

При этом директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков обратил внимание на то, что пока геополитическая премия в ценах нефти, несмотря на рост рисков, незначительна, особенно в сравнении с премией, которая наблюдалась в сентябре-октябре на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.