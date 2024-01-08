Абрамченко: экономика России не пострадает от деградации торговли с Европой

«Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несет. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше 1 миллиона долларов», — сказала Абрамченко в ответ на вопрос, как закрытие границы с Финляндией может отразиться на поставках российской продукции в другие государства.