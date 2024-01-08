На Западе заявили о неэффективности санкций против российских технологий

Технологический сектор российской экономики продолжает эффективно функционировать, несмотря на санкции западных стран. К такому выводу пришли авторы La Nouvelle Tribune.

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В статье издания говорится, что российские технологии не только успешно работают внутри страны, но и активно продаются за рубеж.

«В технологическом секторе Россия остается эталоном. <…> Более того, даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», — пишут авторы статьи.

Особенно высоко российские разработки ценятся в Южной Америке и Африке, отмечает издание.

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что противники России пытаются перекрыть стране доступ к технологиям, причем речь идет не только о передовых разработках, но и о простых вещах.