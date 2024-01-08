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Пушилин рассказал о долгах Украины

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал Украину экономически несостоятельной, отметив, что без поддержки извне страна не выживет и месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью.

Пушилин рассказал о долгах Украины
© ТАСС

Как объяснил политик, за уже накопленные долги, которые он назвал огромными, «теперь должны рассчитываться» следующие поколения.

«Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины», — подчеркнул политик.

Он отметил, что с учетом финансовых показателей «этой страны уже нет по сути».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил отсутствие у Киева запасного плана на случай прекращения поступления помощи от Евросоюза, указав, что, если средства будут задерживаться, властям страны придется «продемонстрировать мастерство управления».

Экономика
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Денис Пушилин
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