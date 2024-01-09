ЕС предупредили об опасности либерализации торговли с Украиной

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, призвав не дать перенаправить украинские товары в ЕС и вытеснить их с азиатских и африканских рынков. Об этом пишет Politico.

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По данным издания, Войцеховский ранее поддержал решение Варшавы сохранить эмбарго на украинский импорт. Он также выступил против либерализации торговли между Украиной и ЕС.

«Либерализация торговли пойдет на пользу России, поскольку поможет Москве вытеснить украинские товары из таких регионов, как Африка и Азия, и «перенаправить» их в ЕС, что может потенциально привести к дестабилизирующим последствиям», — пояснил он в своем письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

При этом представитель Комиссии в ответ на запрос издания «отказался комментировать внутренние обсуждения».

Польша активно поддержала Украину после начала российской спецоперации. Однако позднее отношения Варшавы и Киева ухудшились из-за проблемы поставок украинской сельхозпродукции в ЕС. После того, как Еврокомиссия решила снять эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, граничащих с ней, власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. В результате Киев подал иски во Всемирную торговую организацию, а министр экономики Тарас Качка пригрозил странам ответными санкциями, в том числе запретом на ввоз продукции на Украину.