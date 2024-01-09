Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП РФ в 2024 и 2025 годах

"Этому более значительному, чем ожидалось, [экономическому] восстановлению способствовала существенная бюджетная поддержка, включая дополнительные военные расходы", - отметили авторы доклада, добавив, что "добыча и экспорт [российской] нефти сократились незначительно".



"Ожидается, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению внутреннего спроса", - считают экономисты. По их оценкам, уровень миграции из стран Центральной Азии в Россию увеличился после начала СВО. Так, "в 2023 году 43% всех мигрантов приезжали [в РФ] на заработки". Кроме того, как прогнозируют в ВБ, "ожидается дальнейшее сокращение объема денежных переводов из России, реэкспорт и туризм продолжат поддерживать экономическую активность". Финучреждение отмечает "рост экспорта из Китая, Индии и Турции в Центральную Азию и Российскую Федерацию".