Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение

С января 2024 года прекращено действие соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов, действовавшее с декабря 2010 года, говорится в опубликованном документе.

Минфин начал кампанию по пересмотру налоговых отношений со странами, которые не присоединились к санкциям против России, летом 2022 года. Соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, в число которых вошла Латвия, были приостановлены указом президента 8 августа 2023 года. В него вошли 38 государств, которые поддержали санкции против России, последовавшие после начала вооруженного конфликта на Украине.