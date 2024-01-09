Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале

Курс доллара в феврале 2024 года будет в районе 87–95 рублей на территории России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Аяза Алиева.

По его словам, на курс рубля влияют множество факторов, среди которых – геополитика, нефть, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и административные меры. Если не произойдет форс-мажорных ситуаций, то большого изменения курса ожидать не стоит, отметил экономист.

Он подчеркнул, что сильное ослабление рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется Банк России, при этом укрепление курса нацвалюты невыгодно для бюджета. Наиболее комфортным курсом будет примерно 90 рублей за доллар, добавил эксперт.

"При этом нужно учитывать, что с 2024 года планируются закупки валюты, что может ослабить рубль. Налоговый период исчерпает свое влияние на курс", – пояснил Алиев.

Кроме того, он назвал дальнейшее повышение ключевой ставки Центробанка маловероятным. Нефть сейчас сильно зависима от геополитики и конфликтов, которые теряют накал. А спрос россиян на иностранную валюту в данный момент не является сильным фактором, заключил эксперт.