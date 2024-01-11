В Швеции резко вырос спрос на товары для чрезвычайных ситуаций

Спрос на товары для чрезвычайных ситуаций резко возрос в Швеции после того, как правительство и глава ВС призвали граждан быть готовыми к войне. Об этом сообщает газета Expressen.

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По словам пресс-секретаря торговой сети Clas Ohlson Андерса Валя, продажи присутствующих в ее ассортименте аварийных радиостанций возросли за один день на тысячи процентов. Теперь это самый продаваемый товар. Восьмикратно увеличились продажи походных кухонь. Также популярны карманные фонари и канистры для воды.

"Это определенно результат заявлений в СМИ на этой неделе", - прокомментировал Валь.

Изменение поведения покупателей отметили также в торговой сети Kjell & Company, занимающейся продажей электроники, где в последние дни в десятки раз по сравнению с прошлой неделей выросли продажи динамо-радио ("радиоприемник выживальщика").