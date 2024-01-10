Эксперт рассказал, когда курятина вернется на полки магазинов

Курятина вернется на полки магазинов в ближайшее время, заявил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что исчезновение данного продукта с прилавков в нескольких регионах России было связано с логистическими сбоями на фоне погодных условий.

«Но все вернется на круги своя, потому что продукт практически 100% местный, российский, и он появится на прилавках в должном количестве уже на этой неделе», — уточнил эксперт.

Экономист Леонид Холод также объяснил проблемы с поставками погодными условиями. Кроме того, по его словам, повлияло традиционное падение спроса после новогодних праздников. Эксперт отметил, что торговые сети могли специально закупать меньше продукции. Холод призвал «не делать выводы» и просто подождать.

«Мощной вспышки экспорта не было. Об этом бы все знали. <...> На самом деле, я призываю выводы не делать, просто подождать, посмотреть, что будет дальше», — уточнил экономист.