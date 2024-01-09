В Bank of America сделали прогноз по ценам на нефть в 2024 году

Аналитики Bank of America (BofA) вслед за другими крупными финансовыми группами снизили свой прогноз по стоимости сорта нефти Brent в 2024 году с 90 долларов за баррель до 80 долларов. Об этом в интервью Bloomberg Франциско Бланш.

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По его словам, причиной такого решения стали, во-первых, снижение спроса на нефть, принявшее устойчивый характер, а во-вторых, резкое увеличение добычи в США, рост поставок из Ирана и, возможно, скорое укрепление на рынке Венесуэлы.

При этом прогноз BofA выглядит одним из самых оптимистичных для нефти. Так, Morgan Stanley ожидает 77 долларов, Citigroup — 75 долларов, а Goldman Sachs — 81 доллар за баррель.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предсказал, что в 2024 году мировые цены на нефть упадут на 20 процентов, то есть ниже 70 долларов за баррель. Еще в ноябре он указывал, что существенное падение цен на основные экспортные товары может стать для России экономическим капканом, поскольку радикально снизит доходы бюджета.