В России анонсирован эксперимент по маркировке косметики

Эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии пройдет в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из постановления, в ходе эксперимента будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других средств для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств.

Ожидается, что эксперимент позволит выбрать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары и провести поэтапный переход к обязательной маркировке указанной продукции.

Производители косметических средств и бытовой химии, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли будут принимать участие в эксперименте в добровольном порядке. Координатором его проведения назначен Минпромторг РФ. Товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Работа по этому направлению ведется в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.