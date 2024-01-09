Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики еврозоны

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 и 2025 годах. Об этом говорится в опубликованном докладе «Глобальные экономические перспективы» международной организации.

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Согласно представленным данным, прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в 2024 году снижен до 0,7 процента, что на 0,6 процентного пункта ниже, чем в предыдущей оценке Всемирного банка в июне 2023 года. В 2025 году рост экономики региона ожидается на уровне 1,6 процента (прогноз снижен на 0,7 процентного пункта). При этом в прошедшем году организация оценила рост европейской экономики только в 0,4 процента.

По новым данным организации, мировой ВВП в 2024 году вырастет на 2,4 процента — это значение осталось без изменений по сравнению с предыдущей оценкой июня 2023 года. Но уже в 2025 году банк ожидает темпы роста экономики на уровне 2,7 процента (на 0,3 процентного пункта ниже).

«Рост мировой экономики в первой половине нынешнего десятилетия может оказаться самым слабым за последние 30 лет», — говорится в докладе.