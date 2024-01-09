Промышленность Германии рекордно сократилась

По данным Федерального статистического управления Германии, в ноябре 2023-го немецкая промышленность обвалилась почти на 5% в годовом выражении. Объёмы производства в стране сокращаются уже шестой месяц подряд, а настроения предпринимателей ухудшились до уровней пандемии COVID-19.

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Наблюдаемую динамику эксперты во многом связывают с резким удорожанием энергоносителей на фоне антироссийских санкций и необдуманным выделением бюджетных средств на помощь Украине. В результате обострившихся проблем в промышленности экономика ФРГ уже вошла в рецессию, что может угрожать финансовому положению остальных государств Евросоюза, считают специалисты.

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В ноябре 2023 года объём промышленного производства в Германии снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом во вторник, 9 января, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ.

По данным ведомства, немецкие предприятия сокращают выпуск шестой месяц подряд. При этом ноябрьский обвал промышленности стал самым масштабным с февраля 2021 года, когда страна переживала последствия пандемии коронавируса.

Согласно опубликованному в начале января отчёту агентства S&P Global и Гамбургского коммерческого банка, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе ФРГ уже на протяжении полутора лет непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такое положение дел традиционно указывает на ухудшение ситуации в отрасли.

«В последние несколько месяцев производители стали активнее сокращать численность сотрудников, особенно в сегменте промежуточных товаров. Вероятно, эта мера — реакция на тенденцию, связанную с сокращением портфелей заказов значительного числа компаний до объёма, при котором сохранение прежней численности штата становится нецелесообразным», — говорится в докладе.

В целом предприниматели Германии всё более скептически оценивают нынешнее положение дел в стране, о чём свидетельствуют материалы немецкого Института экономических исследований Ifo. Так, по результатам декабрьского опроса, настроения бизнеса относительно текущей ситуации в ФРГ упали до самого низкого уровня с августа 2020 года.

«По оценке компаний, текущая деловая ситуация значительно усугубилась. Их прогнозы также стали пессимистичнее. Особенно тяжёлые времена переживают энергоёмкие отрасли промышленности», — отмечают авторы исследования.

Одним из главных вызовов для немецкой промышленности стало резкое удорожание энергоносителей после введения антироссийских санкций. Такую точку зрения в интервью RT выразил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Ещё в середине 2022 года в стране ощутимо выросли цены на нефть и природный газ в преддверии отказа от закупок этих ресурсов у России. Затем, после происшествия на газопроводах системы «Северный поток», стоимость сырья возросла ещё сильнее, ведь теперь его приходится закупать у США и Норвегии, что обходится гораздо дороже. При этом цены на углеводороды занимают до 20—40% в себестоимости некоторой продукции», — пояснил Чернов.

По словам экспертов, стремительное удорожание топлива и, как следствие, целого ряда других товаров привело к падению потребительского спроса, поскольку население стало больше экономить. На этом фоне промышленные предприятия начали закрываться или переносить своё производство в страны с менее дорогой энергией, прежде всего в Соединённые Штаты.

Более того, для обуздания инфляции в 2022 году Европейский центробанк стал повышать процентные ставки, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал их около нулевой отметки. В результате кредиты в Европе стали менее доступными, что привело к ещё большему ослаблению потребительского спроса и деловой активности.

«В ЕС наблюдаются трудности на фоне высоких ставок. Есть проблемы в итоге с рефинансированием долгов, не все компании могут потянуть резко выросшие проценты по ставкам и обслуживать долги», — объяснил RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Дополнительным ударом для многих немецких предприятий стал добровольный отказ ФРГ от использования дешёвой атомной энергетики, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Кроме того, по его словам, определённую роль сыграло и непродуктивное расходование Берлином бюджетных средств на разжигание военного конфликта на Украине.

«На долю Германии приходится примерно половина той финансовой помощи, которую Евросоюз предоставляет Киеву. Причём даже на фоне всех обостряющихся проблем в немецкой экономике руководство ФРГ выступает за дальнейшее выделение средств Украине, одновременно урезая льготы для собственного бизнеса. Подобное поведение выглядит не совсем здравым, и это прямой путь к деградации Германии в качестве экономической силы ЕС», — добавил собеседник RT.

Согласно предварительным оценкам Еврокомиссии, по итогам 2023 года немецкая экономика вошла в рецессию и сократилась на 0,3%. При этом в след за Германией с падением ВВП столкнулись ещё девять стран ЕС: Латвия (-0,2%), Литва и Чехия (-0,4%), Австрия и Швеция (-0,5%), Люксембург (-0,6%), Венгрия (-0,7%), Ирландия (-0,9%) и Эстония (-2,6%).