Goldman Sachs: Мир стоит на пороге нового "суперцикла"

Мировая экономика переходит в новый "суперцикл", движущими факторами которого будут искусственный интеллект и декарбонизация. Об этом заявил руководитель макроисследований Goldman Sachs Питер Оппенгеймер.

"Мы явно движемся в другой суперцикл", - отметил он во время программы Squawk Box Europe на канале CNBC.

Суперциклы, как правило, представляют собой длительные периоды экономического взлета, который сопровождается ростом ВВП и высоким спросом на товары, причем последний ведет к росту цен и высокому уровню занятости.

Последний значительный суперцикл, который пережила мировая экономика, начался в начале 1980-х годов, подчеркнул Оппенгеймер. "Этот период характеризовался пиком процентных ставок и инфляции перед десятилетним периодом падения капитальных затрат, инфляции и ставок, а также экономической политикой, такой, как дерегулирование и приватизация", - отметил он.

Сейчас, продолжил ведущий аналитик Goldman Sachs, геополитические риски уменьшились, а глобализация усилилась. Но не все эти факторы теперь сохранятся в прежнем виде, добавил он.

По мнению Оппенгеймера, вряд ли мы будем наблюдать столь же агрессивную тенденцию снижения процентных ставок в течение следующего десятилетия. Однако в ближайшем будущем рынки будет будоражить геополитическая напряженность.

Несмотря на то, что текущие экономические события в теории могли бы привести к замедлению темпов финансовой отдачи, также есть определенные положительные факторы, которые будут поддерживать мировую экономику. И здесь Оппенгеймер выделил прежде всего декарбонизацию и искусственный интеллект (ИИ).