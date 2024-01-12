В Китае заявили о рекордных объемах торговли с Россией в 2023 году

Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3% и составил рекордные 240,11 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные таможенного управления КНР сообщает РИА Новости.

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Так, Китай в 2023 году ввез в Россию товаров на 110,97 миллиарда долларов, что стало на 46,9% больше, чем в 2022 году. РФ поставила в КНР товаров на 129,13 миллиардов долларов, рост поставок по сравнению с 2022 годом составил 12,7%. Отмечается, что товарооборот Китая и CША по итогам 2023 года сократился на 11,6% в годовом выражении и составил 664,45 миллиарда долларов.