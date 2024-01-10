«Дефицита больше нет». Эксперт оценил ситуацию с яйцами в России

Мы отслеживаем ситуацию, связанную с этим социально значимым продуктом, и видим, что с точки зрения ассортимента и наличия на полках магазинов она стабилизировалась. То есть никакого дефицита яиц больше нет, они присутствуют в нужном объеме... При этом стоит отметить, что в последнее время цена на яйца существенно выросла по сравнению с привычной ценой среди российских потребителей. И это является фактором для поиска новых путей для снижения стоимости на яйца как внутри страны, так и при их импорте.

Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"