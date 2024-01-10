В Госдуме ответили на заявление о справедливой цене яиц

«Как мы выясняли, цены все-таки поднялись в результате картельного сговора, который нужно ликвидировать. Полагаю, если закупить сверхизбыточное количество яиц, то цена упадет до нуля. Надо регулировать цены, надо заставлять делать так, как нужно стране, а не отдельным товаропроизводителям. Вообще говоря, у правительства есть такой рычаг: согласно закону о торговле, если цена на определенный товар в месяц поднимается более чем на 30 процентов, то вводится государственное регулирование. Но они этим пользоваться не хотят», — поделился он.