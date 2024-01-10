Европе предрекли скорую рецессию

Экономика еврозоны может столкнуться с технической рецессией во втором квартале 2024 года. Говорить о скором восстановлении темпов роста ВВП региона пока не приходится, заявила ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С ее прогнозом ознакомилась «Лента.ру».

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Под технической рецессией экономисты подразумевают ситуацию, при которой два квартала подряд снижаются показатели ВВП. По мнению эксперта, в первые месяцы 2024 года экономику еврозоны будет ждать «очень слабый» рост, который в апреле-июне может смениться небольшим спадом. В то же время восстановить темпы роста экономик региона выше 1 процента в годовом выражении в среднесрочной перспективе будет крайне сложно.

В Европейском центробанке прогнозируют длительное сохранение высоких процентных ставок в регионе на фоне продолжения борьбы с инфляцией. Подобная стратегия в обозримом будущем может замедлить и без того невысокие темпы экономического роста еврозоны. Постепенный же переход к восстановлению, как уточнила Мильчакова, будет происходить в первую очередь за счет роста ВВП южноевропейских государств.