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Россия резко нарастила поставки топлива в страну НАТО

По итогам 2023 года Россия вошла в топ-3 лидеров среди иностранных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, являющуюся страной-членом НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков местной энергетической компании Enagas.

Россия резко нарастила поставки топлива в страну НАТО
© Lenta.ru

В прошлом году Россия резко нарастила поставки, отправив испанским покупателям в общей сложности эквивалент 72 690 гигаватт-часов этого вида топлива. По этому показателю РФ уступила лишь Алжиру и США. Для сравнения, по итогам 2022-го Испания приобрела у России лишь 53 859 гигаватт-часов СПГ, уточнили эксперты.

В декабре 2023 года РФ отправила Испании эквивалент 5481 гигаватт-часа этого вида топлива. На Россию пришлось более пятой части от всего импортируемого европейской страной газа, заключили аналитики.

Во второй половине ноября о высоком спросе европейских стран на российский СПГ сообщала британская газета The Telegraph со ссылкой на информацию Евростата.

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Утверждалось, что к тому времени страны ЕС закупили у России топливо на общую сумму более 6,6 миллиарда долларов. При этом на европейские государства пришлось больше половины экспортируемого Россией СПГ. Лидером по этому показателю стал Китай, в топ-3 также вошли Испания и Франция.

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