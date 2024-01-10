Минсельхоз России спрогнозировал снижение цен на яйца в ближайшее время
Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей снизились на 2,5-4,2% за последние две недели. По его словам, в ближайшее время снижение цен произойдёт и в торговых сетях. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Минсельхоз следит за ситуацией и предпринимает необходимые меры.
«Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — заявил Титов.
При этом генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал, что оптовые цены на куриное яйцо уже стабилизировались и пошли вниз. По его словам, в ближайшее время цены начнут падать и в розничном сегменте. Кроме того, Лахтюхов также добавил, что производство яиц в России показало «положительную динамику» в 2023 году.
«Прогнозируется, что в текущем году рост производства сохранится», — добавил он.
Ранее генеральный директор Российского птицеводческого союза заявила, что в предпринятых мер недостаточно для стабилизации цен на куриные яйца в ближайшее время.