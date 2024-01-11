Аналитик рассказал, с чем столкнется Запад в случае конфискации активов РФ

Конфискация Западом активов России может обернуться для него серьезными проблемами. Об этом заявил в материале для издания Life аналитик и публицист Александр Роджерс.

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По его словам, если такой шаг будет сделан, «из Европы окончательно сбежит весь капитал, который сможет — начиная с китайского и заканчивая арабским». Он назвал это «жестокой формой финансового самоубийства» для Европы. При этом США от этого получит выгоду, указал аналитик. По его словам, страна нацелена на «обрушение европейской банковской системы».

Роджерс напомнил о том, что Россия имеет возможность конфисковать в ответ западные активы. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине значительная часть средств компаний, на которые давило руководство США, была заморожена в РФ.

«При попытке взаимной конфискации "всё на всё" мы можем конфисковать гораздо больше, чем у нас. И тогда европейским чиновникам придётся объясняться с длинным списком западных корпораций, которые потеряют на этом миллиарды и миллиарды», — заявил специалист.