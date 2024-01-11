Минфин оценил дефицит бюджета России в 2023 году

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в 2023 году составил 3,24 трлн рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте Министерства финансов.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.

Предварительно, объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32,364 трлн рублей, превысив показатели предыдущего года на 4%.

Согласно ранее опубликованной Минфином оценке, за 11 месяцев дефицит федерального бюджета составлял 878 млрд рублей.

В Минфине отметили, что динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января - декабря 2023 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете.

"В целом, в 2023 году объем расходов федерального бюджета исполнен исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами бюджетного правила). Это обеспечило стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", - отметили в министерстве.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на брифинге по итогам 2023 года сообщал журналистам, что доходы и расходы российского федерального бюджета в 2023 г. превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов. По предварительной оценке Минфина, их объем по итогам 2023 года составил 20,3 трлн рублей, превысив план более чем на 3,1 трлн рублей.