Норвегия планирует резко нарастить бурение скважин

В 2024 году нефтегазовые компании Норвегии — главного газового конкурента России — планируют завершить разведочное бурение от 40 до 50 скважин для наращивания объемов добычи энергетических ресурсов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Для сравнения, в 2023 году в скандинавской стране завершили бурение лишь 34 скважин. При этом в половине из 23 разведанных в прошлом году нефтегазовых месторождений были обнаружены углеводороды. Аналитики связали резкий прирост бурения скважин с рядом факторов, включая планы Норвегии сохранить за собой лидирующие позиции на европейском энергорынке в вопросе замещения российских энергоресурсов.

В настоящее время на долю норвежских поставщиков приходится в общей сложности около четверти всего поставляемого в Европу газа. Ожидается, что суммарные инвестиции в разведку скважин в стране достигнут уровня в 77 миллиардов крон, или около 7,5 миллиарда долларов, по итогам 2024 года. Сохранению лидирующих позиций скандинавской страны на европейском энергорынке, как утверждают аналитики, будет способствовать в том числе стремление властей стран Евросоюза (ЕС) использовать норвежское топливо в качестве основного используемого вида на переходный период к формированию безуглеродной экономики.