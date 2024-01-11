Финансовые аналитики допустили снижение курса доллара до 85 рублей

Профильные аналитики прокомментировали ситуацию, согласно которой курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря.

© Вечерняя Москва

Аналитик Сергей Раманинов предположил, что рубль может укрепиться еще сильнее в ближайшее время. Однако глобального роста котировок ожидать не стоит: по его мнению, отечественная валюта может подняться до 85 рублей. Специалист отметил, что Центробанк в январе-феврале «в разы нарастит продажи валюты», что также станет фактором возможного укрепления рубля.

Независимый финансовый аналитик Борис Ушерович в свою очередь отметил, что на курс доллара оказывают влияние влияют такие факторы, как мировые цены на нефть, денежно-кредитная политика государства, а также общая экономическая неопределенность.

Он предположил, что если в ближайшее время не произойдет никаких значительных потрясений в геополитической или макроэкономической сферах, то до весны можно ожидать курсы валют в следующем коридоре: 87—95 рублей за доллар и 98—103 рублей за евро, передает слова аналитиков RT.