Финансовые аналитики допустили снижение курса доллара до 85 рублей
Профильные аналитики прокомментировали ситуацию, согласно которой курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря.
Аналитик Сергей Раманинов предположил, что рубль может укрепиться еще сильнее в ближайшее время. Однако глобального роста котировок ожидать не стоит: по его мнению, отечественная валюта может подняться до 85 рублей. Специалист отметил, что Центробанк в январе-феврале «в разы нарастит продажи валюты», что также станет фактором возможного укрепления рубля.
Независимый финансовый аналитик Борис Ушерович в свою очередь отметил, что на курс доллара оказывают влияние влияют такие факторы, как мировые цены на нефть, денежно-кредитная политика государства, а также общая экономическая неопределенность.
Он предположил, что если в ближайшее время не произойдет никаких значительных потрясений в геополитической или макроэкономической сферах, то до весны можно ожидать курсы валют в следующем коридоре: 87—95 рублей за доллар и 98—103 рублей за евро, передает слова аналитиков RT.
Финансовый советник Клуба глав семей Алексей Родин спрогнозировал укрепление российской валюты до 80 рублей за доллар. Эксперт объяснил, что российская валюта была волатильна во время новогодних праздников, так как на рынке не было финансовых игроков.