Госдеп ответил на вопрос о закупках российской нефти

В Госдепе заявили, что не видели сообщений о возобновлении США импорта нефти из РФ
Замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что не видел сообщений о возобновлении США импорта нефти из России. Его слова приводит ТАСС.
«Я не видел этих сообщений», — сказал Пател.
Он отметил, что даже если бы видел их — не поверил бы, что «они имеют какую-то состоятельность». Несмотря на это, Пател пообещал перепроверить эту информацию.
Ранее главное статистическое ведомство США опубликовало данные, в которых говорилось, что в ноябре 2023 года Вашингтон закупил в РФ десять тысяч баррелей нефти на общую сумму 749 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года. Таким образом стоимость одного барреля составила примерно 74,9 доллара, что выше установленного Западом потолка цен.
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