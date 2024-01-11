Госдеп ответил на вопрос о закупках российской нефти

Замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что не видел сообщений о возобновлении США импорта нефти из России. Его слова приводит ТАСС.

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«Я не видел этих сообщений», — сказал Пател.

Он отметил, что даже если бы видел их — не поверил бы, что «они имеют какую-то состоятельность». Несмотря на это, Пател пообещал перепроверить эту информацию.