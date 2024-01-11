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В Госдепе заявили, что не видели сообщений о возобновлении США импорта нефти из РФ

Замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что не видел сообщений о возобновлении США импорта нефти из России. Его слова приводит ТАСС.

Госдеп ответил на вопрос о закупках российской нефти
©  globallookpress.com

«Я не видел этих сообщений», — сказал Пател.

Он отметил, что даже если бы видел их — не поверил бы, что «они имеют какую-то состоятельность». Несмотря на это, Пател пообещал перепроверить эту информацию.

Ранее главное статистическое ведомство США опубликовало данные, в которых говорилось, что в ноябре 2023 года Вашингтон закупил в РФ десять тысяч баррелей нефти на общую сумму 749 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года. Таким образом стоимость одного барреля составила примерно 74,9 доллара, что выше установленного Западом потолка цен.

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