Цены на нефть отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке

Удары США по Йемену спровоцировали рост цен на нефть
Цена эталонного сорта нефти Brent продемонстрировала рост на 2,5% в связи с ударами американских и британских войск по базам хуситов в Йемене. Об этом сообщает Bloomberg.
Стоимость составила более $79 за баррель. Увеличились и фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) — на 2,4%, до $73,75 за баррель.
Как отмечается, динамика цен по большей части зависит от положения Ирана в данном конфликте. Если страна будет прямо вовлечена в него, под угрозу будет поставлена добыча и маршруты доставки нефти в регионе. Агентство назвало нынешнюю ситуацию фактором возвращения премии при продаже нефти за военные риски. Она показывала падение из-за того, что спрос замедлился, а предложение стран, которые не входят в ОПЕК+, увеличилось, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что, по данным главного статистического ведомства США, в ноябре 2023 года Вашингтон закупил в РФ десять тысяч баррелей нефти на общую сумму 749 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года. Так, цена одного барреля составила примерно 74,9 доллара, что выше установленного Западом потолка цен. Вместе с тем замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что не видел сообщений о возобновлении США импорта нефти из России.