Цена нефти Brent превысила $80 за баррель

К 13:35 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $80,09 (+2,05%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале рос на 1,74%, до $74,66 за баррель. Нефть растет на новостях о том, что в ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду.