Цена нефти Brent превысила $80 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 13:30 мск, цена Brent росла на 2,01%, до $80,06 за баррель.
К 13:35 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $80,09 (+2,05%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале рос на 1,74%, до $74,66 за баррель. Нефть растет на новостях о том, что в ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду.