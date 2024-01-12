Россиян предупредили о риске дефицита роз

Беспорядки в Эквадоре, вызванные мятежом мафиозных группировок, могут привести к риску дефицита роз в России. Об этом заявил декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ Павел Селезнев. Его слова приводит Life.

Эксперт напомнил, что в латиноамериканской стране находятся крупнейшие плантации популярного у россиян вида цветов. Более того, из-за беспорядков в Эквадоре в 2019 и 2022 годах поставки цветочной продукции сокращались на 90 процентов. Это обстоятельство тогда вызвало краткосрочную нехватку на российском рынке.

На этом фоне Селезнев не исключил, что подобная ситуации может повториться в случае эскалации мятежа.

«Если ситуация там будет и дальше развиваться в негативном ключе, то вполне возможно, что мы увидим повторение известного сценария», — предположил эксперт.

Чтобы избежать риска дефицита роз в долгосрочной перспективе, российским цветоводам необходимо уже сейчас начать «всерьез» заниматься импортозамещением этой продукции, заключил Селезнев.

Ранее россиян предупреждали о рисках сбоев поставок еще одного вида продукции из Эквадора. Президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ирина Норина рассказала о первых поступлениях уведомлений от эквадорских экспортеров о возможном срыве сроков доставки бананов. После начала вооруженного мятежа в Эквадоре временно закрылись порты, а местные логистические агентства стали отменять выдачу контейнеров для морских перевозок фруктов.