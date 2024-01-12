СМИ узнали, как Россия может ответить на конфискацию активов

Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы помешать Западу конфисковать часть замороженных активов ЦБ РФ в пользу Украины. Банк России «сейчас близок к соглашению» с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае юридического разбирательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. BFM.RU
По данным агентства, российские чиновники пришли к выводу, что изъятие замороженных активов РФ маловероятно. При этом Центробанк РФ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов Москвы в случае судебного разбирательства. Газета.Ru
Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Джо Байдена одобряет принятие законодательных мер, допускающих конфискацию замороженных российских активов (порядка $300 млрд) для оплаты восстановления Украины. NSN.FM