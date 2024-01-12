Эксперты допустили рост цен на бананы

Кризис в Эквадоре и перебои в поставках из страны могут отразиться на мировых ценах на нефть и бананах, спровоцировав их рост. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

В частности, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал, что экономика Эквадора «зависит от экспорта нефти, сельхозпродукции и фруктов», поэтому перебои в поставках из страны «в первую очередь отразятся на мировых ценах на них».

«Они подорожают», — сказал он, добавив, что стоимость бананов в РФ может вырасти на 10-20% в случае проблем с экспортом.

Аналогичное мнение высказал старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

«Эквадор традиционно является фактически единственным поставщиком бананов (с долей в 96%) и занимает порядка половины импорта свежих роз, гвоздик и ряда других цветов. Влияние на цену кофе и рыбы едва ли будет заметно в силу небольшой доли Эквадора в импорте (не более 10%)», — считает он.

При этом декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин уверен, что проблемы с поставками товаров из Эквадора продлятся недолго, поскольку в ином случае страну вытеснят другие, в том числе Бразилия, Никарагуа, Куба, Мексика и Венесуэла.