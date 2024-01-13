Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль продолжит укрепляться, нефть может подорожать из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, индекс Мосбиржи будет сдержанно расти. Об этом заявили "Российской газете" финансовые аналитики.

Рубль

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Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- На предстоящей неделе мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля. Предполагаемый торговый диапазон составляет 86-89 руб. за доллар, 94-98 руб. за евро, 11,9-12,3 руб. за юань.

Основными двумя факторами текущего укрепления рубля мы считаем сезонное снижение спроса на валюту в начале года и по-прежнему высокое предложение валюты со стороны экспортеров в рамках указа об обязательной продаже валютной выручки.

Начало года - это низкий сезон деловой активности и пониженный спрос на валюту. В январе снижается спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу. Кроме этого, бюджетные расходы в начале года также обычно небольшие.

Дополнительную поддержку рублю на предстоящей неделе окажет увеличение продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций с 0,9 млрд руб. до 16,7 млрд руб. в день. Эта сумма составит примерно 13% от среднедневного оборота в паре юань-рубль.

Также в пользу рубля выступает удорожание нефти на мировом рынке и высокие рублевые процентные ставки. Банки фиксируют приток рублей на депозиты под 14-17%.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Попытки консолидации котировок нефтяного рынка были нарушены новостями об авиаударах США и их союзников по Йемену. Это не стало неожиданностью для инвесторов, однако они явно недооценивали данную угрозу. Главным риском остается втягивание в конфликт Ирана, что может существенно ухудшить логистику нефтяных маршрутов и привести к дальнейшему удорожанию нефти.

Среди прочих факторов стоит выделить данные по инфляции в США за декабрь, которые оказались выше рыночных ожиданий и привели к укреплению доллара. Данные о дефляции в Китае также негативно повлияли на стоимость нефти, поскольку отражают замедление деловой активности в стране, которое скажется на спросе на энергоносители.

Отраслевая статистика в США также оказалась не в пользу более дорогой нефти. Коммерческие запасы нефти за неделю выросли вопреки ожиданиям их снижения, при этом уровень добычи остался на прежнем уровне. Если бы не геополитический фактор, цены на нефть продолжили бы консолидацию около отметки 75 долларов за баррель Brent. Однако наличие рисков разрастания конфликта на Ближнем Востоке способно удерживать котировки на 3-5 долларов выше этого значения.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Первую рабочую неделю года можно отнести в зачет российскому рынку акций. Индекс Мосбиржи подобрался к 3200 пунктам. Ценовой рост в нефти и отложенный с конца декабря спрос инвесторов обусловили покупательскую активность. Отметим также в числе позитивных драйверов корпоративный новостной фон (в особенности сигнал Северстали о возможном возврате к выплате дивидендов) и приток свежей ликвидности в виде реинвестирования полученных ранее дивидендных выплат. Последний фактор может подпитывать рынок до конца января.

Сдерживало рост акций активное укрепление рубля, ведущее к негативной переоценке бумаг российских экспортеров. Склонность рубля к укреплению может сохраниться на фоне роста объема продаж валюты регулятором с 15 января. Тем не менее стоимость нефти может и далее подогреваться напряженностью в ближневосточном регионе. На предстоящей неделе мы ожидаем сдержанного роста с перспективой выхода индекса Мосбиржи в район 3220-3225 пунктов.