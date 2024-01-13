Объемы закупок Европой российской нефти назвали беспрецедентными

Потребители в Европе, вероятно, получили беспрецедентные объемы бензина, дизельного топлива, керосина и других нефтепродуктов, которые поступают из России через Индию несмотря на санкции <...> Индия при этом не скрывала своей готовности покупать российскую нефть, в то же время стремясь к более тесному оборонному и торговому партнерству с западными странами, — говорится в материале.