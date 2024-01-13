Россия заняла пятое место по росту пенсий на начало 2023 года

Россия заняла пятое место среди крупнейших экономик мира по росту пенсий в реальном выражении на начало 2023 года. Это следует из расчетов РИА Новости на основе статистики Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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По данным Росстата, пенсии в РФ в январе 2023 года выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. По этому показателю Россия обогнала США и уступила только Турции, Испании, Мексике и Бельгии. Турция стала лидером по росту выплат — по данным ОЭСР, в годовом выражении они выросли на 17,4% в январе 2023 года. В Мексике рост составил 15,6%, в Бельгии и Испании — 2,8% и 2,5% соответственно. В США пенсии в реальном выражении повысились на 2,2%.

По данным ОЭСР, пенсии с поправкой на инфляцию сократились в январе 2023 года в большинстве стран, входящих в организацию, — в 25 из 38 экономик. Больше всего — в Эстонии (минус 9,7%). В Польше и Коста-Рике выплаты снизились на 7,7% и 7,1% соответственно, а в Швеции и Дании — на 6% и 5,7% соответственно.

В среднем пенсионер, который проживает в странах ОЭСР, получает на руки 61% своей заработной платы после вычета налогов.