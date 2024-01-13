Дания выделила $22,2 млн на восстановление инфраструктуры Украины

Правительство Дании объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи. На этот раз он направлен на восстановление инфраструктуры - обеспечение электро- и теплоснабжения, а также обнаружение и обезвреживание мин, сообщается в пресс-релизе МИД королевства.

Это третий подобный пакет, выделяемый в рамках "Фонда для Украины", имеющего три направления: военная поддержка, поддержка гражданского общества и поддержка частного сектора. На этот раз его объем составит 151 млн крон ($22,2 млн).