Какой сейчас курс доллара и евро в РФ: прогнозы на рубль, последние новости

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 13 января 2024 года, составляет 88,1324 рубля, а официальный курс евро — 96,7517 рубля. Какие последние новости известны о российской валюте?

© News.ru

Что будет с рублем и нефтью на следующей неделе

Видео дня

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что на следующей неделе российская валюта продолжит укрепляться по отношению к доллару и евро.

«На предстоящей неделе мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля. Предполагаемый торговый диапазон составляет 86–89 рублей за доллар, 94–98 рублей за евро», — рассказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, главными факторами укрепления рубля являются сезонное снижение спроса на валюту в начале года, а также высокое предложение валюты со стороны экспортеров в рамках указа об обязательной продаже валютной выручки.

Васильев подчеркнул, что положительно на устойчивость национальной валюты сказываются и высокие цены на нефть.

Экономист Василий Колташов в комментарии NEWS.ru пояснил, что обострение ситуации между США и Йеменом выгодно для России и стран — участниц БРИКС, потому что это приведет к росту цен на энергоресурсы.

«Создание такой ситуации, когда поставки углеводородов на Запад затруднены, когда они идут не через Суэцкий канал, а в обход Африки, с большими расходами, — выгодно для России. Нам нужно, чтобы росли мировые цены на нефть и газ. Сейчас очень важно, чтобы Запад платил больше за то, что Россия и другие страны ему отдают», — заявил Колташов.

Ждать ли резкого снижения курса рубля в этом году

Кандидат экономических наук Юлия Коваленко предположила, что на протяжении всего 2024 года доллар не превысит отметку в 100 рублей, потому что решение президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами, а также действия ЦБ РФ с повышением ключевой ставки сыграли ключевую роль в этом вопросе.

«Есть западные санкции, которые непосредственно влияют на ситуацию в мировой экономике. Скачки курсов валют могут быть, но только в случае непредвиденных и независящих обстоятельств от одной конкретной страны», — объяснила она, сообщает «Газета.Ru».

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов заявил, что российская валюта в первом квартале 2024 года может стабильно держаться на уровне 85 рублей.

«Усиление позиций рубля прежде всего связано с валютными операциями властей. Минфин РФ с 15 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила будет ежедневно продавать валюту на 4,1 млрд рублей», — сказал он в комментарии «Российской газете».