Названа причина исчезновения новогодних распродаж

Традиционные новогодние распродажи в 2024 году оказались менее масштабными, чем обычно, вызвав недовольство среди покупателей из-за ограниченных размеров скидок, которые охватывали лишь отдельные товарные категории. Об этом сообщает "Прайм".

По данным Росстата, инфляция в России в 2023 году составила 7-8%. Это значительно снизило покупательную способность населения на фоне стагнации реальных доходов. Кроме того, банки под давлением ЦБ ужесточили выдачу кредитов, пишет агентство.

В этих условиях производители и ретейлеры вынуждены сдерживать рост цен, чтобы не допустить резкого падения спроса. По словам экономиста Светланы Казанцевой, многие компании уже снизили наценки, ориентируясь на покупателей с меньшей платежеспособностью.

Другая причина — растущее недоверие граждан к заявленным скидкам. Согласно опросу, 46% респондентов считают, что им лишь имитируют снижение цен. Наконец, все больше торговли уходит в онлайн, сокращается число офлайн магазинов и посещаемость торговых центров.

В таких условиях аренда площадей для многих становится невыгодной, подытоживает издание. Тем не менее существенные скидки до 50-80% сохраняются на одежду, обувь, товары для детей и спорта. Фитнес-центры привлекают клиентов предложениями "два года по цене одного".