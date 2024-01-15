$87.68-0.4696.07-0.68
Почта

Рубль вырос до максимумов более чем за полгода

В понедельник рубль укрепился до максимальных значений с июня 2022 года к доллару, евро и юаню. Об этом сообщает Reuters.

Рубль вырос до максимумов более чем за полгода
© globallookpress.com

Как уточняет издание. поддержку национальной валюте оказывают продажи валюты правительством и низкий импортный спрос в начале года.

К 13:52 мск курс доллара опустился до 87,5 рубля, минимума с 30 июня 2023 года. Евро подешевел до 95,68 рубля, юань — до 12,12 рубля.

С 9 января Минфин РФ начал продавать, а не покупать валюту, поскольку экспортные поступления от продажи нефти в декабре оказались ниже ожиданий. Центральный банк намерен продавать иностранную валюту на сумму, эквивалентную 16,7 млрд рублей ($190 млн) в день до конца января.

"Это достаточно большая сумма, которая будет способствовать дальнейшему укреплению рубля", — сказал Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Также на курс позитивно влияют низкий спрос на валюту со стороны импортеров и действующие с октября меры валютного контроля, отмечают аналитики. При этом динамика рубля остается сложнопрогнозируемой.

До этого экономист спрогнозировал укрепление рубля на текущей неделе.

Экономика
Алексей Антонов
Алор Плюс
Минфин России
Экономика России
Прогноз эксперта
Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости