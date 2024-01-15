В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Россия не будет участвовать в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое пройдет в швейцарском Давосе с 15 по 19 января 2024 года. По мнению экспертов, Давос - важная дискуссионная площадка, впрочем, у нее есть немало альтернатив. А пока что зарубежный бизнес жалуется на выросшие более чем в три раза вступительные взносы за участие в ВЭФ, а общественность недоумевает по поводу одной из центральных тем форума: некой смертоносной "болезни Х".

Так, на выросшие вступительные взносы публично пожаловался американский финансист Уильям Браудер. По его словам, которые приводит Financial News, ВЭФ превратился в "корпоративную машину по зарабатыванию денег", поскольку стоимость входа выросла с 70 тыс. до 250 тыс. долл. США. Финансист подчеркнул, что 250 тыс. долл. за вход на ВЭФ не заплатит "ни один человек в здравом уме".

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Внимание к форуму привлекла и одна из сессий, заявленная на 17 января.

"С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к в 20 раз большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" - говорится в ее описании на сайте ВЭФ в Давосе.

Ключевые спикеры сессии - глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и председатель правления AstraZeneca Мишель Демаре. При этом, насколько известно на данный момент, никакой "болезни Х" не существует, речь только о гипотетической угрозе. Но, возможно, несмотря на это, говорить будут и о вполне реальных деньгах на подготовку к тому, что с большой вероятностью никогда не случится.

Российская делегация на форуме в Давосе не участвует с 2020 года, сначала из-за пандемии коронавируса, с 2022 года представителей нашей страны перестали приглашать.

"Так что с недружественными странами тут диалог наладить не получится. Однако с дружественными у нас хватает своих площадок, например ШОС или БРИКС. Какого-то ущерба от прямого неучастия в форуме мы не понесем", - отметил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

По словам эксперта, ВЭФ - площадка, ориентированная на то, чтобы смотреть в будущее. Впрочем, нынешняя геополитическая напряженность последних пары лет добавила неопределенности.

"Поэтому многих сейчас будет волновать, а какая конфигурация мирового хозяйства видится в перспективе. Огромное количество актуальных проблем требует обсуждения", - пояснил он.

Масленников уточнил, что это проблемы мирового долга и задолженности развивающихся стран, климатическая повестка и проблемы транспортно-логистических коммуникаций в мировом хозяйстве, цифровизация национальных валют. Одна из важнейших проблем - демография. Причем как в плане увеличения населения, так и его старения. Это требует решения проблемы дефицита рабочей силы.

Он подчеркнул, что факт замедления глобального роста в целом сейчас активно ощущается. Многие традиционные вещи за последние два года теперь выглядят в другом свете.