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Найден способ для Киева получить $300 млрд без конфискации российских активов

Киев может заработать 300 миллиардов долларов на облигациях, обеспеченных будущими исками к Москве. О найденном способе украинскому правительству получить деньги без конфискации российских активов сообщает Reuters.

По данным агентства, использование репарационных облигаций поможет обойти проблемы, которые могут возникнуть в случае передачи Украине заблокированных за рубежом российских активов. Однако собрать такую сумму удастся лишь в случае, если бумаги купят западные правительства. Аналитики называют облигации настолько рискованными, что их покупатели могут потребовать большую скидку, и Украина не получит «ничего похожего на 300 миллиардов».

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По словам главного глобального экономиста PGIM Fixed Income Далипа Сингха, Киев может разделить ценные бумаги на несколько траншей. Западные правительства купят наиболее рискованные из них, а бумаги с меньшими рисками останутся обычным инвесторам. Это позволит снизить размер скидки, которую Украине пришлось бы сделать при продаже облигаций. При этом вложения окупятся для инвесторов только в случае, если Украина получит возмещения от России за ущерб от конфликта, а Москва «вряд ли заплатит добровольно», предупреждают эксперты.

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов одобрил законопроект, позволяющий изъять заблокированные на Западе активы России в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины 11 января 2024 года. Источники Bloomberg связали подобное решение появившимися у Вашингтона трудностями с дальнейшим оказанием помощи Киеву.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные действия властей западных стран будут иметь «глубокие последствия» и не останутся без ответа. В Кремле намерения руководства США назвали незаконными и пообещали принять контрмеры, если заблокированные на Западе российские активы будут конфискованы. Как сообщили позднее в Bloomberg, Россия готовится к судам, чтобы помешать конфискации части замороженных активов для восстановления украинской экономики и разрушенной инфраструктуры.

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