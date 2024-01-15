Назван предел укрепления рубля

«Понятно, что если конфискация произойдет, а этого исключить нельзя, это будет для нас очень неприятной вещью и, безусловно, приведет к ослаблению рубля.



Пока непонятно, каким образом будут наши власти реагировать на эти действия. Дело в том, что наши активы государственные есть за рубежом, а государственных активов стран недружественных на нашей территории нет, потому что никто у нас свои резервы не держал. Есть, наверное, среди замороженных ценных бумаг какие-то вложения, которые принадлежали государственным инвестиционным фондам западных стран, но я думаю, что если есть, то это относительно немного, поэтому эта вещь может ударить по рублю», — поделился экономист.