Межгосударственное объединение БРИКС расширяется в борьбе с американской гегемонией. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Global Times и Anadolu.

По словам автора первого издания, политического аналитика Эндрю Корибко, в связи с присоединением к блоку БРИКС Ирана и председательством России в 2024 году на Западе разжигают страх, что БРИКС якобы превращается в «антизападый блок». Отмечается, что это делается для запугивания западной аудитории.

«Западная гегемония была сломлена тем, что большая часть международного сообщества бросила вызов ее давлению и санкциям в отношении России», - говорится в публикации.

Также подчеркивается, что БРИКС в настоящее время стремится к финансовой многополярности. Большую роль начинают играть национальные валюты и вопрос создания новаторских незападных платежных систем, подчеркивается в статье. Турецкое издание Anadolu обратило внимание на то, что с текущего года к БРИКС решили присоединиться ОАЭ, Эфиопия, Иран, Египет и Саудовская Аравия. Отмечается, что за счет присоединения к блоку крупнейших мировых экспортеров нефти процесс уменьшения веса американской валюты в мировой торговле может ускориться.